Сын известной блогерши тонул, пока отец делал ставку на спорт в 2000 рублей

Сын блогерши Кайзер утонул в бассейне, пока отец делал ставку на спорт
emiliekiser/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Полиция американского штата Аризона рассказала детали трагического инцидента, произошедшего в мае с сыном блогерши Эмили Кайзер. Об этом пишет People.

По данным правоохранителей, муж блогерши Брэди Кайзер находился дома с двумя сыновьями пары, пока его жена отправилась на встречу с друзьями 12 мая.

В полицейском отчете указано, что трехлетний Тригг утонул в бассейне на заднем дворе семьи. Он пробыл в бассейне около семи минут, прежде чем отец обнаружил его без сознания и вытащил из воды. Спасти мальчика не удалось — через шесть дней его не стало. Также полиция, основываясь на данных браузера и видеокамер, утверждает, что Брэди смотрел спортивный матч НБА и сделал ставку в размере 25 долларов (около 2000 рублей) примерно в момент утопления.

«Показания Брэди не соответствуют тому, что видно на видео; он неточно описал одно действие Тригга после того, как вышел на улицу. Это позволяет сделать вывод, что Брэди не знал, что делает Тригг, и не наблюдал за ним. Совокупность этих факторов привела к утоплению, и устранение любого из сопутствующих обстоятельств могло бы предотвратить исход», — говорится в отчете.

Изначально полиция рекомендовала предъявить Кайзеру обвинение в жестоком обращении с детьми, но позже прокуратура округа Марикопа постановила, что ему не будут предъявлены обвинения.

