Экс-тромбонист The Hatters разбился с женой на мотоцикле в Ленобласти

Mash на Мойке: в Ленобласти в ДТП погиб экс-тромбонист The Hatters Рулев с женой

Бывший участник российской рок-группы The Hatters, тромбонист Вадим Рулев разбился на мотоцикле в Выборгском районе Ленобласти вместе с супругой. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, 35-летний музыкант ехал на мотоцикле BMW от поселка Зверево в сторону Малиновки. Когда дорога начала закругляться вправо, Рулев набрал слишком большую скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он врезался во внедорожник Range Rover. Тромбонист и его 33-летняя жена погибли на месте.

В посте уточняется, что в этом году музыкант вообще не привлекался за нарушение ПДД. При этом на водителя Range Rover с начала 2025-го успели составить 37 административных протоколов.

В прошлом марте один из ведущих актеров сериала «Поколение «Ви» погиб в ДТП. Американо-британский актер Чэнс Пердомо тоже разбился на мотоцикле. Он был известен своим участием в «Леденящих душу приключениях Сабрины» и серии фильмов «После».

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