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Пожилой больной писатель не может вернуться из Индии, потому что его некому забрать

Японский писатель Ката застрял в Индии из-за проблем с почками
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Shutterstock/FOTODOM

Тяжело больной пожилой гражданин Японии не может вернуться домой из Индии, потому что его некому забрать. Его историю опубликовало издание Times of India.

Японский писатель и исследователь Митихиро Ката прибыл в Калькутту месяц назад, чтобы прочитать лекцию в институте. Вскоре после этого его госпитализировали в частную больницу с жалобами на одышку. Пациенту сначала была проведена неинвазивная вентиляция легких, затем его ненадолго перевели на аппарат искусственной вентиляции легких.

Кроме того, у Каты были проблемы с почками и обнаружена кишечная палочка. Ему также делали переливания крови, а эндоскопия выявила патологию двенадцатиперстной кишки.

«У пациента сохраняются боли в животе, по поводу которых 21 июля ему провели томографию всей брюшной полости, а затем сеанс гемодиализа. Его жизненно важные показатели в норме, и он не нуждается в дополнительном кислороде», — говорится в заявлении больницы.

Однако попытки связаться с семьей Каты показали, что забрать мужчину из Калькутты, оплатить его медицинские счета или побыть с ним рядом некому. Калькуттское отделение Фонда Дж. Кришнамурти, где профессор читал лекцию, направило несколько электронных писем в консульство Японии в Калькутте, посольство Японии в Нью-Дели и правительство штата с просьбой о помощи для Каты, но ответа получено не было.

«Мы слышали, что сотрудники консульства навещали его в больнице, но неизвестно, взяли ли они под контроль его лечение или готовятся ли к его отправке обратно в Японию», — сказал Камал Такер, глава отделения в Калькутте.

Сейчас Кату перевели в бесплатную больницу.

Ранее известную актрису госпитализировали после чистки зубов.

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