Пожилой больной писатель не может вернуться из Индии, потому что его некому забрать

Тяжело больной пожилой гражданин Японии не может вернуться домой из Индии, потому что его некому забрать. Его историю опубликовало издание Times of India.

Японский писатель и исследователь Митихиро Ката прибыл в Калькутту месяц назад, чтобы прочитать лекцию в институте. Вскоре после этого его госпитализировали в частную больницу с жалобами на одышку. Пациенту сначала была проведена неинвазивная вентиляция легких, затем его ненадолго перевели на аппарат искусственной вентиляции легких.

Кроме того, у Каты были проблемы с почками и обнаружена кишечная палочка. Ему также делали переливания крови, а эндоскопия выявила патологию двенадцатиперстной кишки.

«У пациента сохраняются боли в животе, по поводу которых 21 июля ему провели томографию всей брюшной полости, а затем сеанс гемодиализа. Его жизненно важные показатели в норме, и он не нуждается в дополнительном кислороде», — говорится в заявлении больницы.

Однако попытки связаться с семьей Каты показали, что забрать мужчину из Калькутты, оплатить его медицинские счета или побыть с ним рядом некому. Калькуттское отделение Фонда Дж. Кришнамурти, где профессор читал лекцию, направило несколько электронных писем в консульство Японии в Калькутте, посольство Японии в Нью-Дели и правительство штата с просьбой о помощи для Каты, но ответа получено не было.

«Мы слышали, что сотрудники консульства навещали его в больнице, но неизвестно, взяли ли они под контроль его лечение или готовятся ли к его отправке обратно в Японию», — сказал Камал Такер, глава отделения в Калькутте.

Сейчас Кату перевели в бесплатную больницу.

Ранее известную актрису госпитализировали после чистки зубов.