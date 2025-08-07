Композитор «Сигма боя» опроверг планы бренда продавать хумус, пиво и приманку для рыб

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что под брендом Sigma Boy будут продавать приманку для рыб, жевательный табак, кровяную колбасу и другие товары. Отец исполнительницы мирового хита Светланы Чертищевой и автор песни Михаил рассказал «Газете.Ru», что такие категории товаров на самом деле не рассматривались.

«Конечно, таких планов ни у кого нет. Просто, как правило: берется максимальное количество категорий без уточнений. Это стандартная практика при регистрировании любой торговой марки. А так, такие категории не рассматриваются и абсолютно неуместны», — сказал он.

Чертищев пока не в курсе, какие конкретно товары будут продаваться под брендом.

В «Осторожно, Москве» до этого сообщили, что компания «Стриминг Клаб» зарегистрировала бренд «Sigma Boy» — она продюсирует одну из исполнительниц одноименной песни. Согласно документу, под брендом могут выпускать и продавать кровяную колбасу, консервы, луковые кольца, компот из ягод, сосиски для хот-догов, приманку для рыбы, сметану, чипсы и хумус, а также жевательный табак, джин, ром и пиво.

Ранее ушедший «Макдональдс» зарегистрировал в России новый знак.