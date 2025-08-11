Собаковода из Петербурга будут судить за нападение на журналистку

Петербуржца будут судить за нападение на журналистку телеканала «78»

В Санкт-Петербурге 61-летнего собаковода будут судить за нападение на журналистку. Об этом сообщает городская прокуратура.

По данным ведомства, прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины — его обвиняют в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

По версии следствия, 22 января 2025 года съемочная группа одного из телеканалов по редакционному заданию готовила репортаж про запертую зимой в автомобиле без еды и воды собаку.

Петербуржец, забиравший свою собаку из машины, после вопросов журналистки толкнул ее локтем и пытался выхватить микрофон, чтобы прервать съемку, а после ударил девушку по лицу. Следствие пришло к выводу, что мужчина действовал умышленно.

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

В январе сообщалось, что пострадавшей в инциденте была журналистка Анастасия Курочкина. После нападения ее госпитализировали.

