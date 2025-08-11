На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собаковода из Петербурга будут судить за нападение на журналистку

Петербуржца будут судить за нападение на журналистку телеканала «78»
true
true
true
close
aurelie le moigne/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге 61-летнего собаковода будут судить за нападение на журналистку. Об этом сообщает городская прокуратура.

По данным ведомства, прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины — его обвиняют в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

По версии следствия, 22 января 2025 года съемочная группа одного из телеканалов по редакционному заданию готовила репортаж про запертую зимой в автомобиле без еды и воды собаку.

Петербуржец, забиравший свою собаку из машины, после вопросов журналистки толкнул ее локтем и пытался выхватить микрофон, чтобы прервать съемку, а после ударил девушку по лицу. Следствие пришло к выводу, что мужчина действовал умышленно.

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

В январе сообщалось, что пострадавшей в инциденте была журналистка Анастасия Курочкина. После нападения ее госпитализировали.

Ранее фанатки подрались за полотенце рэпера Эйкона.

