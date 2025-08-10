Певец Рома Зверь заявил, что не любит слышать свою музыку в ресторанах

Певец Рома Зверь (Роман Билык – настоящее имя) признался, что не любит слышать свою музыку в общественных местах. Его слова передает «Пятый канал».

Как объяснил Билык, ему не нравится, когда люди при встрече включают его песни. Его такое поведение смущает. Особенно он не любит, когда это делают в ресторанах. По словам певца, он сразу просит выключить музыку.

Зверь также добавил, что не хочет ни с кем записывать треки.

«Только крайне редко по какому-то специальному случаю, и то меня заставили. Есть, кто это любит. Для них пиар. А я не могу. Я могу это сделать только по причине большой дружбы с человеком. Мне нужно знать музыканта и с ним подружиться для этого. Ради коммерции — нет», — заявил артист.

Группа «Звери» — девятикратный обладатель звания «Лучшая рок-группа» по версии Муз-ТВ. В 2007 году музыканты были признаны одними из самых состоятельных отечественных звезд по версии Forbes.

В 2024 году Рома Зверь стал продюсером и композитором драмеди «Все, что тебя касается», снятого на живом концерте коллектива в «Лужниках», а теперь объявил о других проектах в сфере искусства и культуры.

