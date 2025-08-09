На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Испании загорелся собор, внесенный в список ЮНЕСКО

El Pais: в Испании загорелась Кордовская соборная мечеть, построенная в 18 веке
true
true
true
close
Madero Cubero/Global Look Press

В Испании произошел пожар на территории Кордовской соборной мечети (Мескита). Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в пятницу, 8 августа, около 21:00 по местному времени (22:00 мск). Сообщается, что возгорание началось во внутреннем дворе, однако на видеокадрах с места происшествия видно, что пламя впоследствии вырывалось из-под крыши.

Пожарные оперативно прибыли к месту событий и смогли вовремя предотвратить распространения огня.

Соборная мечеть Мескита была построена ориентировочно в 18 веке, она внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

26 июля в католической церкви Нотр-Дам-де-Шам в Париже произошло два случая возгорания за один день. По подозрению властей, оба инцидента могли быть следствием поджога.

Пожар произошел в четверг, 24 июля, в в часовне Святого Иосифа, расположенной на бульваре Монпарнас в шестом округе Парижа. В результате возгорания пострадали деревянные панели и недавно отреставрированное полотно. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших не было.

Ранее на острове Шикотан сгорела единственная церковь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами