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В парижской церкви произошло два пожара за один день

Figaro: в парижской церкви произошло второе возгорание за сутки
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Benoit Tessier/Reuters

В католической церкви Нотр-Дам-де-Шам в Париже произошел второй случай возгорания за один день, власти подозревают поджог. Об этом сообщает издание Figaro со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел в четверг, 24 июля, в в часовне Святого Иосифа, расположенной на бульваре Монпарнас в шестом округе Парижа. В результате предположительного поджога пострадали деревянные панели и недавно отреставрированное полотно. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

«Накануне, незадолго до 10:00, в той же церкви произошел еще один пожар, предположительно случайный», — говорится в статье.

По данным издания, возможной причиной возгорания стала неисправность электрической цепи, уничтожены акустическая система и орган хора.

На сайте церкви сообщается, что в связи с инцидентами руководство направило заявление в комиссариат. В настоящий момент ее закрыли для посещения на неопределенный срок, пока не завершится расследование.

До этого собор Парижской Богоматери открылся после пятилетней реконструкции. Он был закрыт для посетителей со времен пожара, произошедшего в апреле 2019 года, восстановление собора завершили лишь в ноябре 2024-го.

Ранее на острове Шикотан сгорела единственная церковь.

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