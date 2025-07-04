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На острове Шикотан сгорела единственная церковь

112: пожар произошел в единственном храме на острове Шикотан
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Telegram-канал 112

Огонь охватил единственную церковь на острове Шикотан в Сахалинской области. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Речь идет о храме Даниила Московского, расположенном в селе Малокурильское. Его построили в 2003 году на средства, предоставленные анонимным благотворителем.

«Сегодня днем из-под крыши культового сооружения повалил дым, потом пламя полностью охватило постройку. Спасти ее не удалось», — говорится в публикации.

В настоящее время сотрудники профильных служб устанавливают причины пожара. При этом пока неизвестно, будет ли церковь восстановлена.

3 июля в Котовске в Тамбовской области произошел пожар на территории предприятия. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Первышов, причиной возгорания стало нарушение технологических процессов. В результате пострадали шесть человек, троих из которых спасти не удалось. Еще двум пострадавшим потребовалась госпитализация.

За день до этого на севере Москвы загорелся гаражный кооператив. Площадь пожара составила 240 квадратных метров, разрушенными оказались 30 гаражей.

Ранее на древесной свалке в Красноярском крае произошел пожар площадью 6000 «квадратов».

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