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Вика Цыганова хочет уйти в монастырь: «Мир угнетает своими грехами»

Певица Вика Цыганова призналась, что намерена уйти в монастырь из-за греховности
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Певица Вика Цыганова заявила, что на протяжении 50 лет думает об уходе в монастырь, поскольку устала от «греховности» мира. Ее слова передает NEWS.ru.

Цыганова уточнила, что не расскажет публике о своем решении, если все же станет послушницей.

«[Есть желание] уйти от мира, который угнетает своими грехами. Думаю, что когда-нибудь приду», — отметила она.

До этого артистка рассказывала в беседе с изданием «Абзац», что хочет провести свои последние дни в монастыре — «рядом с Богом». Она признавалась, что консультировалась по этому вопросу с батюшкой, и тот ее благословил вместе с мужем, продюсером Вадимом Цыгановым.

«Я думаю, что с моими деньгами меня монастырь не примет. А еще я собираюсь работать в миру — это тоже благое дело», — также говорила она.

Накануне сообщалось, что мать рэпера Face (признан в РФ иностранным агентом) ушла в монастырь после выхода из психбольницы. Наталья Дремина стала послушницей в Благовещенском монастыре в городе Стерлитамаке в Башкортостане. До этого, раскрывали СМИ, женщина проходила лечение от полиморфного психического расстройства — заболевания, сопровождающегося бредом и галлюцинациями.

Ранее стало известно, что с Петросяна и Степаненко требуют полмиллиона рублей из-за развода.

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