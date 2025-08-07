На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Электротеатр Станиславский» заставили белыми цветами к прощанию с Юханановым

В «Электротеатре Станиславский» началось прощание с режиссером Юханановым
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В «Электротеатре Станиславский» началась церемония прощания с художественным руководителем учреждения культуры Борисом Юханановым. Об этом сообщает РИА Новости.

Гроб Юхананова стоит на сцене, театр к прощанию заставили вазами с белыми цветами.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юхананова не стало 5 августа в возрасте 67 лет после продолжительной болезни. Режиссер создал первую в СССР независимую театральную группу «Театр-Театр» (1985), был одним из основателей движения «параллельное кино» (1986).

С 2013 года был художественным руководителем «Электротеатра Станиславский». Под его руководством была проведена полная реконструкция здания театра. На сцене «Станиславского» Юхананов поставил трилогию «Синяя птица», оперный сериал «Сверлийцы», двухчастный спектакль «Стойкий принцип», «Пик Ник или Сказки старого ворона», «Кафка в Афинах» и др.

Ранее ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал, что Юхананов смог сделать государственный театр открытым и превратить Театр Станиславского в «Электротеатр» на внебюджетные деньги.

