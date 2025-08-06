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Заславский о Юхананове: «В его экспериментах видели поиск нового театрального языка»

Ректор Заславский: Юхананов мог повлиять на атмосферу в театральной среде
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов был тем человеком, который мог повлиять на атмосферу в театральной среде своим присутствием. Об этом «Пятому каналу» рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

По его словам, он пользовался авторитетом среди коллег и критиков еще с середины 1980-х годов, когда был студентом.

«Первые же его спектакли сплотили вокруг него группу единомышленников, ставших его учениками, и зрителей, критиков, которые видели в его экспериментах серьезность разговора с публикой, поиск нового театрального языка, нового способа воспитания актера и существования артиста на сцене», — сказал Заславский.

Он отметил, что Юхананов смог сделать государственный театр открытым и превратить Театр Станиславского в «Электротеатр» на внебюджетные деньги.

Бориса Юхананова не стало накануне, ему было 68 лет, о причинах трагедии не сообщалось. Он окончил Воронежский институт искусств по специальности «актер театра и кино» (1979) и ГИТИС по специальности «режиссер драмы» в мастерской Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева (1986).

Создал первую в СССР независимую театральную группу «Театр-Театр» (1985), был одним из основателей движения «параллельное кино» (1986).

Ранее в «Электротеатре Станиславский» рассказали о болезни Юхананова.

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