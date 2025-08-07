Jah Khalib прервал тур из-за здоровья дочери: «Она в критическом состоянии»

Казахстанский певец Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов) прервал тур у себя на родине из-за здоровья дочери. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Причиной является то, что моя новорожденная дочь находится в критическом состоянии после операции, и, хоть я и пытался собраться с силами, не смогу выйти на сцену», — поделился он.

По словам артиста, в это время он будет поддерживать жену.

«Надеюсь на ваше понимание и прошу вас, кто как может — помолиться за то, чтобы наши дети были здоровы», — пишет рэпер.

Концерты Jah Khalib были запланированы с 8 по 23 августа. Тур должен был охватить пять городов Казахстана — Усть-Каменогорск, Шымкент, Алматы, Актау и Астану.

В июне выступления Jah Khalib отменили в Москве. Артист должен был провести два концерта в заведении Peach в Большом Саввинском переулке и на фестивале «Лето Life 2025».

