Режиссер Коппола заявил, что он в порядке после операции на сердце

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола вышел на связь после операции на сердце. Новый пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Пока я в Риме, воспользовался случаем и снова прошел процедуру афибрилляции спустя 30 лет с ее изобретателем — великим итальянским доктором Андреа Натале! Я в порядке!» — заверил он.

По имеющейся информации, 5 августа Коппола прибыл в Рим, чтобы лечь на запланированную кардиохирургическую операцию. Однако после прибытия из аэропорта в больницу у 86-летнего режиссера возникла сильная мерцательная аритмия, которую, вероятно, вызвало накопившееся во время длительного межконтинентального перелета физическое напряжение. Аритмия потребовала более тщательного наблюдения перед операцией.

В Италии Коппола также представлял фильм «Мегаполис» и искал локации для новых съемок.

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