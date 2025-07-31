«Аватар: Огонь и пепел»: когда выйдет фильм и о чем будет третья часть саги Джеймса Кэмерона

Джеймс Кэмерон снова тянет нас в мир, где загадочные На'ви, светящиеся джунгли и космические конфликты — не просто эффектный фон, а почти новая реальность. В конце 2025 года ожидается выход фильма «Аватар: Огонь и пепел», в котором продолжится история планеты Пандора и семьи Джейка Салли. О чем будет новый фильм, как обновится актерский состав, кто из героев вновь появится на экране и когда состоится премьера — в материале «Газеты.Ru».

Главное о фильме

Оригинальное название: Avatar: Fire and Ash.

Жанр: фантастика, фэнтези, приключенческий боевик.

Режиссер: Джеймс Кэмерон — человек, который однажды придумал «Титаник» и «Терминатора», а теперь полностью прописался на Пандоре.

Длительность: 3 часа 12 минут.

Бюджет: около $250 млн, согласно аналитическим и новостным источникам.

Первый «Аватар» до сих пор удерживает звание самого кассового фильма всех времен, собрав более $2,9 млрд. Ожидания от третьей части соответствующие — Кэмерон снова снимает кино, которое должно стать событием мирового масштаба.

Когда выйдет «Аватар 3»

Еще в 2006 году, за три года до выхода первой части, Джеймс Кэмерон невзначай обронил: «Да, будут сиквелы». Тогда это звучало как мечта. А в 2010‑м она стала реальностью: Кэмерон официально анонсировал продолжение и уверенно говорил о трилогии. Финал саги он планировал показать в 2015‑м.

Но чем дальше, тем больше менялись планы. Два сиквела превратились в четыре, мир «Аватара» стал еще масштабнее, а сам режиссер снова решил ждать, пока технологии догонят его амбиции. На этот раз ему нужны были не просто камеры, а техника для подводных съемок, чтобы вода выглядела естественно, а не как компьютерная симуляция.

close Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел» (2025) 20th Century Studios

Кэмерон дождался. Правда, пока он ждал, в мире случилось все: пандемия, забастовки сценаристов и актеров, а заодно Disney купил студию 20th Century Fox, из-за чего последовали корпоративные перестановки.

В итоге съемки третьей части стартовали только осенью 2017‑го в Новой Зеландии и шли без остановки до конца 2020‑го. Кэмерон снимал «Аватар: Путь воды» и «Аватар: Огонь и пепел» одновременно. Большая часть триквела была готова еще пять лет назад, а потом команда зарылась в постпродакшн: добавляла спецэффекты, проводила досъемки, дорисовывала детали, полировала кадры, чтобы каждый пиксель выглядел как живой.

Первоначально «Аватар 3» должен был выйти в декабре 2024‑го. Но летом 2023‑го в Disney разложили на столе новый график премьер и объявили: «Еще один год». Официально новый «Аватар» выйдет 19 декабря 2025 года. В Германии, Норвегии и Франции картина появится чуть раньше, 17 декабря.

Что насчет России? Скорее всего, картина повторит историю с фильмом «Аватар: Путь воды»: параллельный прокат без громких пресс-релизов, но с таким же ажиотажем в залах.

Трейлер «Аватар: Огонь и пепел»

Первый трейлер «Аватара 3» получился таким, будто Кэмерон решил сразу выбить у зрителей землю из-под ног. За две с половиной минуты нас возвращают на Пандору, причем делают это без долгих вступлений. Судя по кадрам, фильм будет снят в формате IMAX 3D и, как и «Путь воды», может экспериментировать с высоким фреймрейтом — картинка снова обещает быть настолько четкой, что зрители будут моргать чаще обычного.

Мы знакомимся с двумя новыми племенами. Первые — Торговцы Ветром, клан Тлалим. В трейлере их показывают мельком: парящие в небе платформы, веревочные мосты, флаги, трепещущие на ветру. Вторые — Народ Пепла, клан Мангкван. Здесь тональность сразу меняется: пламя, багровый свет, дым — атмосфера становится почти апокалиптической.

Джейк Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) возвращаются к привычному для них делу — защите Пандоры, только теперь враг куда опаснее. Мы видим, как клан Оматикайя ведет жестокие бои с огненным кланом, и это не просто красивые сцены с копьями и стрелами. Битвы выглядят мрачно, тяжело, будто весь мир висит на волоске.

Полковник Майлз Куоритч (Стивен Лэнг) снова в игре. Но теперь он не просто антагонист, а тень себя прежнего: его тело раскрашено в красно-черные цвета, намекая на союз с Народом Пепла. Сцены с ним тревожат — видно, что Кэмерон собирается копнуть глубже в тему «кто здесь враг, а кто предатель». Но это не самое страшное: в трейлере появляется новый злодей — Варанг в исполнении Уны Чаплин («Игра престолов»). Ее холодная фраза, брошенная пленнице Кири (Сигурни Уивер): «У твоей богини здесь нет власти» — звучит как вызов всему, что мы знали о мире Пандоры.

Сюжет фильма «Аватар: Огонь и пепел»

Джеймс Кэмерон еще десять лет назад пообещал, что продолжения «Аватара» будут расширять карту Пандоры, и третий фильм подтверждает это. Если «Путь воды» показывал островную цивилизацию и клан Меткайина, то теперь история переносится к вулканам и лавовым равнинам. В центре — клан Пепла (Мангкван), живущий рядом с огненным сердцем планеты и, похоже, умеющий управлять пламенем так же мастерски, как Меткайина управляют водой.

О чем были предыдущие части саги? • «Аватар» (2009)



Джейку Салли, бывшему морпеху, прикованному к инвалидному креслу предложили поучаствовать в эксперименте: переместить сознание в тело аватара и отправиться на Пандору — планету, где все светится, дышит и шепчет на собственном языке. Задача Джейка была проста: помочь землянам добывать ресурсы. Но, как это обычно бывает, планы изменились. Он влюбился в Нейтири, дочь вождя клана Оматикайя, встал на сторону На'ви и возглавил восстание против людей, которые превратили Пандору в карьер с пушками.



• «Аватар: Путь воды» (2022)



Спустя годы Джейк и Нейтири уже воспитывают детей. Казалось бы, можно расслабиться, но нет: полковник Куоритч возвращается — теперь в теле аватара. Салли с семьей вынужден бежать из своих лесов и искать новый дом среди островов архипелага в океане Пандоры, где обитает клан Меткайина. Там зрителей знакомят с подводным миром планеты: гигантские существа, прозрачные лагуны. Но вместе с красотой снова приходит война. Спасая своих близких, погибает Нетейам, сын Джейка и Нейтири. Фильм заканчивается тем, что семья Джейка Салли решает остаться среди Меткайина и готовиться к новой битве.



Впервые в серии появятся На'ви, которые не будут дружелюбными хранителями природы. Клан Пепла станет полноценным антагонистом — и это разрушит простую схему «хорошие На'ви против плохих людей». Теперь зрителям придется разбираться, кто есть кто на самом деле.

Название фильма тоже не случайно. Огонь в нем — это злость, ярость и разрушение. Пепел — то, что остается после, напоминая о потере и боли. И именно это сочетание придает триквелу более мрачное, но не безнадежное настроение. Помимо клана Пепла появятся и Торговцы Ветром — кочевой народ, свободный и легкий. Они летают на гигантских медузоподобных существах и добавят в фильм воздушности и яркости на фоне огненных сцен.

События третьей части начинаются сразу же после финала «Пути воды». Семья Салли все еще скорбит по Нетейаму, старшему сыну Джейка и Нейтири. Джейк пытается справиться с болью, Нейтири замыкается, Ло'ак винит себя за смерть брата. Именно Ло'ак станет голосом истории — она будет показана его глазами, через его взросление и его вину. Джейк в этой части снова вспомнит свое солдатское прошлое. Он перестает быть миротворцем и берется за оружие, потому что не знает, как иначе справиться со своим горем. Это возвращение к войне будет одним из главных двигателей сюжета фильма.

Триквел — не только о новых кланах и существах, но и о переменах внутри самих героев. Ло'ак взрослеет, Кири раскрывается как ключевой персонаж будущих фильмов, а семья Салли переживает кризис.

В фильме впервые покажут «механику мира» — торговые маршруты, караваны Торговцев Ветром, возможно, даже их рынок (что-то вроде «шелкового пути Пандоры»). Появятся новые существа: гигантские парящие животные клана Тлалим и огненные рептилии клана Мангкван.

Стоит помнить: «Огонь и пепел» — не финал, а середина пути, поворотная точка, после которой франшиза станет еще масштабнее.

close Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел» (2025) 20th Century Studios

Актеры и роли

В «Аватаре: Огонь и пепел» зрителей ждет почти полный «каст-реюнион» — все ключевые актеры франшизы возвращаются. Но есть и новые лица, которые точно изменят расклад сил на Пандоре.

На'ви

Джейк Салли (Сэм Уортингтон) — главный герой саги, бывший морпех, навсегда оставивший земную оболочку ради тела аватара. Теперь он — не просто воин, а отец большой семьи.

Нейтири (Зои Салдана) — супруга Джейка, наследница клана Оматикайя. В третьей части ее желание защитить семью обещает раскрыться с новой глубиной.

Мо'ат (Си Си Эйч Паундер) — мать Нейтири и духовный лидер клана. Ее редкие появления всегда превращаются в сильные сцены.

Тоновари (Клифф Кертис) — глава водного клана Меткайина, знакомого нам по фильму «Аватар: Путь воды».

Ронал (Кейт Уинслет) — харизматичная и сильная жена Тоновари.

кстати Ради съемок в «Пути воды» Кейт Уинслет училась задерживать дыхание и установила рекорд — более 7 минут под водой. Этот опыт пригодился и для сцен в фильме «Аватар: Огонь и пепел».

Кири (Сигурни Уивер) — приемная дочь Джейка и Нейтири, рожденная от аватара доктора Грейс Огустин. Кэмерон называет ее «сердцем истории», так что в триквеле Кири явно получит больше экранного времени.

Варанг (Уна Чаплин) — новая грозная фигура во вселенной, глава клана Мангкван, того самого «народа пепла».

Пейлак (Дэвид Тьюлис) — лидер клана Тлалим, или Торговцев Ветром — свободных кочевников, которые добавят фильму легкости на фоне мрака.

Земляне

Норм Спелман (Джоэль Мур) — антрополог, который еще в первой части перешел на сторону На'ви и остался с ними.

Лайл Уэйнфлит (Мэтт Джеральд) — военный с Пандоры, у которого ненависть к На'ви заложена в крови.

Паркер Селфридж (Джованни Рибизи) — администратор корпорации по освоению природных ресурсов, который видит в Пандоре не планету, а месторождение.

Иэн Гарвин (Джемейн Клемент) — морской биолог, работающий в корпорации и изучающий жизнь в океанах Пандоры.

И, конечно, полковник Майлз Куоритч (Стивен Лэнг) снова в деле. Персонаж погиб еще в первом фильме, но память и воспоминания военного загрузили в аватар, и теперь этот «цифровой призрак» продолжает охоту на Джейка Салли и его семью.

Задел на будущее: в третьем фильме снова появится Мишель Йео, звезда «Все, везде и сразу». Ее персонаж — доктор Карина Моуг — пока остается в тени, ведь ее роль раскроется в следующем фильме. По слухам, она будет активно задействована в четвертой и пятой частях.

Отдельно стоит отметить и Паякана — разумного тулкуна (местного «кита»), который в «Пути воды» установил духовную связь с Ло'аком. Этот союз обещает сыграть ключевую роль в новом фильме, добавив истории масштаб и эмоциональный вес.