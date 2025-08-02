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Известный американский рэпер прилетел в Москву

Американский рэпер Tyga снова приехал в Москву и сразу отправился в клуб
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Популярный американский рэпер Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) снова приехал в Москву, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, музыкант прилетел в столицу сегодня около трех часов ночи и заселился в отель. После этого, как уточняет SHOT, Tyga отправился на вечеринку в московский клуб, где исполнил несколько своих треков.

В Москве у рэпера сегодня запланирован сольный концерт.

До этого Tyga выступал 31 мая на столичной «ЦСКА-Арене» в формате 360 градусов — на круглой сцене. Перед Tyga выступили артисты Макар и Jakone. Во время концерта Tyga вышел к фанатам, чтобы вместе зачитать и пожать им руки. Одна из фанаток воспользовалась положением и пыталась стянуть с руки артиста кольцо. Украшение упало. Это заметил Tyga и дал знак охранникам. Девушка вернула украшение.

Tyga начал карьеру в 2008 году, выпустив дебютный альбом «Careless World: Rise of the Last King». Успех ему принесли альбомы «Hotel California» и «Fan of a Fan: The Album».

Ранее рэпер Macan подрался с фанатом после концерта Tyga в Москве.

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