Стала известна стоимость кольца, которое чуть не украли с концерта Tyga

Поклонник американского рэпера Tyga пытался украсть у артиста кольцо за 3 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, во время концерта Tyga вышел к фанатам, чтобы вместе зачитать и пожать им руки. Одна из фанаток воспользовалась положением и пыталась стянуть с руки артиста кольцо. Украшение упало. Это заметил Tyga и дал знак охранникам. Девушка вернула украшение.

Шоу прошло в Москве 31 мая на «ЦСКА-Арене» в формате 360 градусов — на круглой сцене. Перед Tyga выступили артисты Макан и Jakone.

Tyga начал карьеру в 2008 году, выпустив дебютный альбом «Careless World: Rise of the Last King». Успех ему принесли альбомы «Hotel California» и «Fan of a Fan: The Album».

Telegram-канал Mash сообщал, что после концерта Tyga рэпер Macan (Андрей Косолапов – настоящее имя) устроил драку с поклонником. По данным издания, конфликт начал Косолапов. Артисту показалось, что незнакомец тайно снимает его ссору с прохожим. Отмечается, что артист ударил мужчину кулаком. В итоге завязалась драка.

