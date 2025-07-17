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Умерла певица, чей хит стал вирусным в TikTok

Известная по TikTok певица Конни Фрэнсис скончалась в 87 лет
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George Napolitano, via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Американская певица Конни Фрэнсис скончалась на 88-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ее друг, писатель и менеджер Рон Робертс.

«С болью в душе и невероятной грустью сообщаю вам о смерти моей дорогой подруги Конни Фрэнсис», — заявил писатель.

Фрэнсис умерла ночью 16 июля. По словам Робертса, артистка хотела бы, чтобы ее фанаты узнали о ее кончине первыми. Подробности смерти знаменитости неизвестны. Писатель уточнил, что расскажет о них позже.

В июле Фрэнсис была госпитализирована с сильными болями. Артистке пришлось отменить свое выступление на мероприятии в честь Дня независимости из-за плохого самочувствия.
Фрэнсис начала карьеру в 1943 году. Ее хиты «Everybody's Somebody's Fool», «My Heart Has a Mind of Its Own» и «Don't Break the Heart That Loves You» попадали на вершины чартов Billboard Hot 100.

Молодежи певица известна по треку «Pretty Little Baby», который завирусился в TikTok. В соцсетях Робертса Фрэнсис благодарила Кайли Дженнер, Тимоти Шаламе, Ким Кардашьян, Ариану Гранде, Тейлор Свифт и других звезд за съемки тиктоков с ее хитом.

Ранее режиссер Юрий Кара умер после инфаркта в возрасте 70 лет.

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