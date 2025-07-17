Режиссер Юрий Кара умер в возрасте 70 лет

Режиссер Юрий Кара умер после инфаркта в возрасте 70 лет

Кинорежиссер Юрий Кара скончался в возрасте 70 лет в Ялте после инфаркта. Об этом сообщает mk.ru.

В пресс-службе Союза кинематографистов России подтвердили «Интерфаксу» эту информацию. Дата похорон и прощания еще не определена. Также официально не уточняется причина смерти постановщика.

В марте 2025 года создатель «Мастер и Маргарита» перенес сердечный приступ. После постановщик раскрывал, что ему предстоит «долгое восстановление» и жаловался на «не очень хорошее» самочувствие.

Заслуженный деятель искусств РФ Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке. Первым фильмом режиссера была лента «Завтра была война» по повести Бориса Васильева. За свою карьеру Кара поставил несколько знаковых для отечественного кинематографа картин, среди которых «Гамлет. XXI век», «Мастер и Маргарита», «Королев», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» и «Воры в законе».

В ноябре 2024 года в Большом зале Центрального дома кинематографистов состоялся юбилейный вечер в честь 70-летия Кары. У режиссера остались жена Ирина и дочь Юлия.

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