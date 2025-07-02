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Победитель «Интервидения» получит 30 млн рублей

РИА: победитель конкурса «Интервидения» получит приз в 30 млн рублей
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Приз международного музыкального конкурса «Интервидение» составил 30 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вознаграждение может быть увеличено по усмотрению организатора, при условии согласования с учредителем», — отмечают представители конкурса.

По данным издания, в правилах конкурса прописано, что его участником может стать национальная звезда возраста не менее 16 лет. Певец должен иметь максимальный охват в стране и высокий индекс популярности. То есть обладать широкой узнаваемостью среди населения.

Артист, выступающий на «Интервидении», также должен иметь карьерный путь и награды национальных музыкальных премий, а также активно участвовать в ТВ-концертах, иметь актуальные ротации на радио и высокие показатели на платформе YouTube.

Конкурс пройдет 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве, указ о его проведении подписал президент России Владимир Путин. Россию на конкурсе представит заслуженный певец страны Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов).

На первое «Интервидение» приедут делегации из 20 стран, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

Ранее стало известно, кто представит Россию в жюри конкурса «Интервидение».

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