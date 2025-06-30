На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто представит Россию в жюри конкурса «Интервидение»

Продюсер Игорь Матвиенко представит Россию в жюри конкурса «Интервидение»
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри международного песенного конкурса «Интервидение». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Сам Матвиенко в разговоре с агентством заявил, что для него это большая честь. По словам композитора, он будет оценивать выступления участников конкурса объективно, в первую очередь ориентируясь на вокальное мастерство, артистизм и оригинальность.

Также он выразил мнение, что «Интервидение» определит не только новых звезд, но и создаст крепкие творческие связи, которые будут способствовать культурному обмену и развитию новых музыкальных традиций.

Как сообщалось, от каждой страны — участницы конкурса будет выдвинут представитель в члены жюри.

В «Интервидении» примут участие 20 стран. Свое участие в музыкальном проекте подтвердили Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) представит Россию на «Интервидении». Автором песни для конкурса стал продюсер Максим Фадеев.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года. Идея возродить проект, проводившийся еще в советские времена, возникла после того, как Россия в 2022-м перестала участвовать в «Евровидении».

Ранее Фадеева уличили в самоплагиате написанной для «Интервидения» песни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами