Стало известно, кто представит Россию в жюри конкурса «Интервидение»

Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри международного песенного конкурса «Интервидение». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Сам Матвиенко в разговоре с агентством заявил, что для него это большая честь. По словам композитора, он будет оценивать выступления участников конкурса объективно, в первую очередь ориентируясь на вокальное мастерство, артистизм и оригинальность.

Также он выразил мнение, что «Интервидение» определит не только новых звезд, но и создаст крепкие творческие связи, которые будут способствовать культурному обмену и развитию новых музыкальных традиций.

Как сообщалось, от каждой страны — участницы конкурса будет выдвинут представитель в члены жюри.

В «Интервидении» примут участие 20 стран. Свое участие в музыкальном проекте подтвердили Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) представит Россию на «Интервидении». Автором песни для конкурса стал продюсер Максим Фадеев.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года. Идея возродить проект, проводившийся еще в советские времена, возникла после того, как Россия в 2022-м перестала участвовать в «Евровидении».

Ранее Фадеева уличили в самоплагиате написанной для «Интервидения» песни.