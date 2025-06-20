Сын короля Бахрейна процитировал «Памятник» Пушкина, говоря о политике Путина

Сын короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа процитировал стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» русского классика Александра Пушкина во время своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2025. Видео с выступления публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

«В этом стихотворении говорится: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Так вот это мудрая политика, подобная словам Пушкина, это ваша политика по отношению к народу», — сказал представитель Бахрейна, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.

Сегодня, 20 июня, Путин принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2025. В ходе выступления он проанализировал текущую ситуацию в мире и представил информацию о состоянии российской и мировой экономики. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Перед началом выступления на ПМЭФ Путин встретился с советником короля Бахрейна по национальной безопасности Насером бен Хамадом Аль Халифой. Темой разговора стало обострение на Ближнем Востоке. Советник короля занимается в Бахрейне аспектами кризиса на Ближнем Востоке, заявлял помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ранее получившую гражданство РФ Ани Лорак призвали выступить перед ранеными бойцами армии России.