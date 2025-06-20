Ани Лорак призвали выступить перед ранеными бойцами армии РФ: «Получил отказ»

Защитники Ани Лорак отказались выступать перед ранеными бойцами в госпитале имени Бурденко в Подмосковье. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале.

По словам Бородина, 19 июня ему «только ленивый» не позвонил с просьбой «не трогать Ани Лорак». По его словам, в этих беседах он каждого призывал посодействовать тому, чтобы Лорак публично высказала свою позицию по СВО.

«Всем звонящим и сочувствующим предложил поехать с Лорак в госпиталь Бурденко, съездить к нашим ребятам. Что вы думаете? Получил отказ, так как «это дело «личное каждого», — отметил он.

Украинская артистка Ани Лорак подала заявление на российское гражданство еще в марте 2024 года. Ей выдали документ 9 июня. По паспорту Ани Лорак зовут Каролиной Куек.

Позднее Виталий Бородин сравнил выдачу Лорак паспорта РФ с плевком обществу. Он добавил, что ждет официальной позиции артистки по поводу специальной военной операции.

Как сообщали СМИ, на Украине Лорак не выступала с 2017 года. Артистка признавалась, что подвергалась давлению на родине, поскольку там ее «окрестили предательницей за работу в РФ». С 2022 года Лорак находится в санкционном списке Украины вместе с Таисией Повалий и Анной Седоковой.

Ранее уехавший в Барселону блогер Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) назвал Испанию страной со множеством проблем.