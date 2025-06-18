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Филипп Киркоров еле стоит на ногах после ожога

POPCAKE: певец Филипп Киркоров едва шевелится после ожога
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров еле стоит на ногах во время концерта. Об этом сообщает издание POPCAKE.

Издание опубликовало ролик, в котором Киркоров практически не двигается на выступлении. POPCAKE заявляет, что артист «едва шевелится» после серьезных проблем со здоровьем.

25 апреля певец получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге. Из-за пиротехнического оборудования, прикрепленного к спине, у него загорелся рукав пиджака во время исполнения песни «Черная пантера». У певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога.

В июле Киркоров во время церемонии вручения национальной музыкальной премии «Муз-ТВ» 2025 «Легенда» рассказал зрителям о своем выздоровлении после ожога. По словам исполнителя, он восстанавливался в течение месяца — в это время он находился в полной изоляции без телефона и связи.

Позже продюсер Яна Рудковская отметила, что Киркоров до сих пор не восстановился после ожога. Она посоветовала певцу не торопиться организовывать много концертов и сосредоточиться на реабилитации.

Ранее боец ММА назвал Филиппа Киркорова «крутым мужиком».

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