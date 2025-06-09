Боец ММА назвал Филиппа Киркорова «крутым мужиком»

Блогер Женя Ершов заявил, что Киркоров старается быть молодым и менять себя

Боец поп-ММА, популярный блогер и музыкант Женя Ершов в интервью «Газете.Ru» рассказал о впечатлениях от знакомства с Филиппом Киркоровым, с которым он вместе участвовал в двух реалити-шоу — «Мастер игры» и «Сокровища императора» на ТНТ.

«Он крутой мужик! Мне нравится Филипп Бедросович! Ему полтос, а он старается быть молодым, пытается как-то себя менять и делать что-то интересное. Он яркий человек и говорит всегда очень правильные вещи», — сказал Ершов.

Боец поп-ММА подчеркнул, что Киркоров показал себя как настоящий профессионал и продолжил участие в съемках «Мастера игры», несмотря на потерю своего отца Бедроса Киркорова в марте 2025 года.

«Я в нем не видел ни одной плохой черты — у меня только позитивное впечатление о нем: как он к маме моей относится, как к людям на проекте относился, несмотря на свою утрату, продолжал работать, находился на съемках и держался, как профессионал. Это дорогого стоит. Мало кто на такое способен — он профессионал!» — заявил Ершов».

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