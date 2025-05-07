Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фанатов Macan эвакуировали с концерта после сообщения о минировании

В Екатеринбурге посетителей концерта рэпера Macan эвакуировали
close
Telegram-канал «MACAN»

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей концерта рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Около 300 успевших зайти в концертный зал «МТС Live Холл» фанатов эвакуировали из-за пожарной сирены.

Предположительно, организаторам поступило сообщение о минировании.

Macan 23 года. В декабре 2023 года стриминговый сервис «VK Музыка» признал его артистом года, а его альбом «12» — альбомом года. В 2024 году рэпера получил титул автора альбома года с пластинкой «I AM» на музыкальной платформе «Яндекс Музыка».

В апреле певца, народного артиста России Олега Газманова и участников его движения «Родники» эвакуировали во время фотосессии к 9 Мая. Представительница артиста рассказала, что пожар произошел в одном из лофтов фотостудии в Лефортовском районе Москвы.

Ранее после протеста Индии был отменен аукцион хранившихся с прахом Будды драгоценностей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами