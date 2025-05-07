Фанатов Macan эвакуировали с концерта после сообщения о минировании

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей концерта рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Около 300 успевших зайти в концертный зал «МТС Live Холл» фанатов эвакуировали из-за пожарной сирены.

Предположительно, организаторам поступило сообщение о минировании.

Macan 23 года. В декабре 2023 года стриминговый сервис «VK Музыка» признал его артистом года, а его альбом «12» — альбомом года. В 2024 году рэпера получил титул автора альбома года с пластинкой «I AM» на музыкальной платформе «Яндекс Музыка».

В апреле певца, народного артиста России Олега Газманова и участников его движения «Родники» эвакуировали во время фотосессии к 9 Мая. Представительница артиста рассказала, что пожар произошел в одном из лофтов фотостудии в Лефортовском районе Москвы.

Ранее после протеста Индии был отменен аукцион хранившихся с прахом Будды драгоценностей.