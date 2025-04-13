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Газманова эвакуировали во время фотосессии в Москве

Певца Олега Газманова эвакуировали во время фотосессии в Москве из-за пожара

Певца, народного артиста России Олега Газманова и участников его движения «Родники» (проект дает возможность авторам и музыкантам размещать свои работы и участвовать в конкурсах) эвакуировали во время фотосессии к 9 Мая. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы исполнителя Анастасия Настасьина.

Она рассказала, что пожар произошел в одном из лофтов фотостудии в Лефортовском районе Москвы.

«Ни артист, ни команда фотографов, а также финалисты проекта «Родники» не пострадали, все успешно эвакуированы», — заявила пресс-секретарь.

Она добавила, что пожарные сработали отлично, а участникам фотосессии удалось найти резервную студию, потому что не было возможности перенести съемку.

В марте в Праге из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва во дворце Люцерна прервали церемонию вручения призов кинофестиваля One World. Около 2 тыс. чел. были вынуждены покинуть дворец в центре мегаполиса. Во дворце в это время также проходил выпускной бал. Его участников тоже эвакуировали. Саперы нигде не обнаружили взрывных устройств.

Ранее Лещенко и Газманов пришли с травмами на концерт в Кремле.

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