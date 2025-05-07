После протеста Индии отменен аукцион хранившихся с прахом Будды драгоценностей

Британский аукционный дом Sotheby's отложил аукцион хранившихся вместе с прахом Будды после протеста министерства культуры Индии. Об этом сообщает The Guardian.

Sotheby's собирался устроить аукцион 7 мая. Драгоценности, которые планировалось продать, хранились в культовом сооружении (ступе) вместе с кремированными останками Будды в деревне Пипрахва на севере Индии.

Минкульт Индии посчитало, что такой аукцион будет неэтичным и в юридическом уведомлении Sotheby's потребовало отменить торги и вернуть реликвию в страну. В Индии потребовали относиться к драгоценностям как к части «священного тела Будды».

В аукционном доме планируют обсудить возможность проведения торгов с заинтересованными сторонами.

Всего в позицию «Драгоценности Пипрахвы» входит около 1,8 тыс. артефактов, среди которых драгоценные и полудрагоценные камни, жемчуга, золотые и серебряные предметы, различные украшения. Их обнаружил британский землевладелец Уильям Клакстон Пеппе во время раскопок в 1898 году.

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