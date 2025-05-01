Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У дочери Киркорова случилась «дикая истерика» после кончины дедушки

Певец Киркоров: у Аллы-Виктории случилась истерика после кончины дедушки
close
fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров рассказал в шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1», что его дочь Алла-Виктория эмоционально отреагировала на новость о кончине дедушки – народного артиста России Бедроса Киркорова. Его слова передает издание «7дней.ru».

«У Аллы была дикая истерика, Мартин более сдержанный», — поделился исполнитель.

Киркоров также раскрыл, что сам узнал о трагедии в разгар съемочного дня, когда был на съемках за рубежом.

«К сожалению, он ушел не на моих руках. А может, даже и к счастью, я этого не видел, потому что, когда он лежал в гробу, он как будто бы спал», — отметил артист.

Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста — Мартин. 14 апреля артист намекнул, что хочет стать отцом в третий раз.

Бедроса Киркорова не стало 18 марта после долгой пневмонии, ему было 92 года. В конце декабря 2024 года СМИ сообщали, что Киркоров-старший попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за лечения методами нетрадиционной медицины.

Ранее блогерша Разият Салахова опровергла, что вышла замуж за Гуфа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами