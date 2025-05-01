У дочери Киркорова случилась «дикая истерика» после кончины дедушки

Певец Филипп Киркоров рассказал в шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1», что его дочь Алла-Виктория эмоционально отреагировала на новость о кончине дедушки – народного артиста России Бедроса Киркорова. Его слова передает издание «7дней.ru».

«У Аллы была дикая истерика, Мартин более сдержанный», — поделился исполнитель.

Киркоров также раскрыл, что сам узнал о трагедии в разгар съемочного дня, когда был на съемках за рубежом.

«К сожалению, он ушел не на моих руках. А может, даже и к счастью, я этого не видел, потому что, когда он лежал в гробу, он как будто бы спал», — отметил артист.

Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста — Мартин. 14 апреля артист намекнул, что хочет стать отцом в третий раз.

Бедроса Киркорова не стало 18 марта после долгой пневмонии, ему было 92 года. В конце декабря 2024 года СМИ сообщали, что Киркоров-старший попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за лечения методами нетрадиционной медицины.

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