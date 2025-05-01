Невеста Гуфа высмеяла слух о свадьбе

Блогерша Разият Салахова опровергла в Telegram-канале, что вышла замуж за рэпера Алексея Долматова (Гуфа).

Салахова опубликовала пост из Telegram-канала, в котором сказано, что блогерша и рэпер расписались в Троицке. Невеста Гуфа подписала сообщение смеющимися смайликами и словами: «Верим? Или нет».

Салахова уточнила, что они с Гуфом пока не поженились.

22 ноября Долматов сделал предложение Салаховой во время концерта в Москве. На видео, опубликованном Telegram-каналом 112, Гуф обращается к девушке на сцене. При этом члены его команды выносят цветы, а сам певец говорит о тысячах свидетелей, после чего обнимает возлюбленную.

У Алексея Долматова есть двое детей. Рэпер впервые стал отцом в мае 2010 года. У них с блогершей Айзой родился сын, которого они назвали Сэмом. В 2014 году музыкант и бизнесвумен развелись. В 2022-м модель Юлия Королева родила дочь Тину от рэпера. В 2023-м Гуф развелся с моделью. Первая жена поддерживает хорошие отношения с певцом, а вторая — нет.

Ранее сестра Гуфа заявила, что Собчак «залезла в зашквар» из-за интервью с бывшей женой Техника.