Киркоров намекнул, что хочет стать отцом в третий раз

Народный артист России Филипп Киркоров намекнул на красной дорожке шоу «Авторадио. Классика. Дуэты», что хочет стать отцом в третий раз. Его слова передает издание «7дней.ru».

По словам Киркорова, мысль о пополнении в семье у него возникла после общения с младшим сыном певца Станислава Костюшкина.

«Его зовут Мирон. Мне очень понравилось это имя. И я понял, если еще когда-нибудь у меня будет мальчишка — обязательно назову его Мироном», — раскрыл артист.

Киркоров также добавил, что его любимым женским именем по-прежнему остается Виктория, поскольку так звали его маму.

Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста — Мартин.

В декабре 2024 года Киркоров рассказал, что дочь и сын уже сами зарабатывают себе на мелкие расходы. Он платит своим детям за уборку на их участке. Сын и дочь артиста получают деньги за определенную работу. Киркоров считает, что необходимо приобщать детей к работе.

Ранее певица Любовь Успенская рассказала, что дочь заставляет ее танцевать на шесте.