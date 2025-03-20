Пропавшую украинскую модель нашли в Дубае в реанимации

Пропавшую украинскую модель Марию Ковальчук нашли в одной из больниц Дубая в критическом состоянии. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

20-летняя Ковальчук долго не выходила на связь с родными и близкими. Последний раз она разговаривала с родителями 10 марта. Накануне она была на вечеринке с двумя мужчинами, которые якобы имели отношение к модельному бизнесу. Спустя два дня она должна была вылететь в Таиланд, но связь с ней была потеряна.

Девушка находится в реанимации, она перенесла три операции и сейчас не может говорить. При ней не было документов и телефона. Предположительно, модель попала в сексуальное рабство.

18 марта сообщалось, что в Тюмени нашли пропавшего журналиста, которого искали пять дней.

Ранее в Екатеринбурге девушка ушла в лес и пропала.