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Пропавшую украинскую модель нашли в Дубае в реанимации

Исчезнувшую украинскую модель Ковальчук нашли в реанимации больницы Дубая
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Depositphotos

Пропавшую украинскую модель Марию Ковальчук нашли в одной из больниц Дубая в критическом состоянии. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

20-летняя Ковальчук долго не выходила на связь с родными и близкими. Последний раз она разговаривала с родителями 10 марта. Накануне она была на вечеринке с двумя мужчинами, которые якобы имели отношение к модельному бизнесу. Спустя два дня она должна была вылететь в Таиланд, но связь с ней была потеряна.

Девушка находится в реанимации, она перенесла три операции и сейчас не может говорить. При ней не было документов и телефона. Предположительно, модель попала в сексуальное рабство.

18 марта сообщалось, что в Тюмени нашли пропавшего журналиста, которого искали пять дней.

Ранее в Екатеринбурге девушка ушла в лес и пропала.

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