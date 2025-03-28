Девушка Тимати назвала враньем слухи о беременности

Возлюбленная Тимати, модель и блогерша Валентина Иванова, опровергла в беседе с Super, что ждет ребенка.

Иванова назвала враньем слухи о беременности.

28 марта издание «СтарХит» со ссылкой на окружение пары сообщило, что Тимур Юнусов (Тимати) и Валентина Иванова станут родителями. По утверждению издания, пока о грядущем пополнении в семье Тимати знают только самые близкие. Иванова якобы находится на небольшом сроке, а беременность протекает легко.

Тимати ни разу не был женат, однако у него есть двое детей от прошлых отношений. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.

22 декабря 2024-го Тимати спровоцировал слухи о свадьбе. Артист опубликовал видео, сделанные нейросетью, в которых показывают унитазы на фоне различных пейзажей – в горах, на море, в Арктике, каньоне и джунглях. По словам певца, его жена считает такой вид отдыха наиболее подходящим для него.

26 января 2025-го мать Тимати Симона Юнусова опровергла слухи о свадьбе сына.

Ранее девушка Тимати показала новую ретромашину рэпера.