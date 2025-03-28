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Тимати станет отцом в третий раз

«СтарХит»: певец Тимати и Валентина Иванова ждут ребенка
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timatiofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Тимур Юнусов (Тимати) и модель Валентина Иванова ждут ребенка. Об этом сообщило издание «СтарХит» со ссылкой на окружение пары.

По данным издания, пока о грядущем пополнении в семье Тимати знают только самые близкие. Иванова находится на небольшом сроке, а беременность протекает легко. Как отмечают в окружении знаменитостей, певец и модель счастливы.

Тимати ни разу не был женат, однако у него есть двое детей от прошлых отношений. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.

22 декабря 2024-го Тимур Юнусов (Тимати) спровоцировал слухи о свадьбе. Артист опубликовал видео, сделанные нейросетью, в которых показывают унитазы на фоне различных пейзажей – в горах, на море, в Арктике, каньоне и джунглях. По словам певца, его жена считает такой вид отдыха наиболее подходящим для него.

26 января 2025-го мать Тимати Симона Юнусова опровергла слухи о свадьбе сына.

Ранее девушка Тимати показала новую ретромашину рэпера.

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