Мать Тимати ответила на слухи о свадьбе рэпера

Мать Тимати Симона Юнусова опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о свадьбе сына.

Поклонник спросил, правда ли, что Тимати женился. Мать артиста отметила, что не слышала ничего подобного от сына.

«Думаю, что я бы знала», — заявила Юнусова.

Тимати ни разу не был женат, однако у него есть двое детей от прошлых отношений. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.

22 декабря Тимур Юнусов (Тимати) спровоцировал слухи о свадьбе. Артист опубликовал видео, сделанные нейросетью, в которых показывают унитазы на фоне различных пейзажей – в горах, на море, в Арктике, каньоне и джунглях. По словам певца, его жена считает такой вид отдыха наиболее подходящим для него.

2 января возлюбленная рэпера Тимати блогерша Валентина Иванова показала видео с кольцом, усыпанным драгоценными камнями, и пошутила о помолвке. Она заявила, что сказала «нет».

Ранее Алена Шишкова ответила на слух о помолвке.