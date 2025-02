Назван победитель «Грэмми» в номинации «Песня года»

Композиция «Not Like Us» американского рэп-исполнителя Кендрика Ламара выиграла «Грэмми» в номинации «Песня года». Трансляция мероприятия проводилась в режиме реального времени на сайте премии.

За победу в номинации боролись также песни: «Texas Hold 'Em» американской певицы Бейонсе, «Please, Please, Please» исполнительницы Сабрины Карпентер, «Good Luck, Babe» в исполнении Чаппелл Рон, а также «Fortnight» от знаменитой певицы Тейлор Свифт и рэпера Post Malone. Кроме того, среди треков числятся «Die With A Smile» Леди Гаги и Бруно Марса, «Birds of a Feather» Билли Айлиш и «A Bar Song (Tipsy)» Коллинза Чибуэзе.

До этого сообщалось, что американская певица, автор песен и актриса Леди Гага на церемонии «Грэмми-2025» представила свою новую песню «Abracadabra» из грядущего альбома Mayhem.

Церемония вручения наград музыкальной премии «Grammy Awards 2025» проходит в Лос-Анджелесе. С прошлого года количество главных номинаций увеличили до шести: «Альбом года», «Песня года», «Запись года», «Лучший новый артист», «Лучший продюсер» и «Лучший автор песен».

Организаторы шоу выполняют обещание уделять первостепенное внимание ликвидации последствий лесных пожаров и отпраздновать стойкость Лос-Анджелеса.

Ранее Канье Уэст подписался на Тейлор Свифт в соцсетях после объявления номинантов «Грэмми».