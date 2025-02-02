Канье Уэст подписался на Тейлор Свифт в соцсетях после объявления номинантов «Грэмми»

Рэпер Канье Уэст сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что подписался на певицу Тейлор Свифт в соцсети.

Свифт стала единственной подпиской Уэста. В этот же день артист поблагодарил команду премии «Грэмми» за номинации трека «Carnival» на «Лучшую рэп-песню». Певец написал и исполнил композицию совместно с Ty Dolla $ign.

Тейлор Свифт была номинирована в нескольких категориях. Ее песня «Fortnight» поборется за звание «Записи года», «Песни года» и «Лучшего клипа». «THE TORTURED POETS DEPARTMENT» претендует на номинацию «Альбома года» и «Лучшего вокального поп-альбома». Свифт также попала в категории «Лучшего поп-дуэта» за песню «us.» с Грейси Абрамс.

В 2009 году между Уэстом и Свифт произошел конфликт на MTV Video Music Awards 2009. Уэст вышел на сцену и отобрал у певицы микрофон. Он заявил, что клип Бейонсе «Single Ladies (Put a Ring on It)», номинированный в «Лучшем женском видео», является «одним из самых лучших видео всех времен». Рэпер это сделал во время церемонии награждения Свифт в этой же категории.

Ранее Тейлор Свифт стала самым успешным артистом XXI века.