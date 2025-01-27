79-летний Антонов рассказал, как повышает потенцию

Певец Юрий Антонов рассказал в шоу «Ты не поверишь!», что усиливает потенцию с помощью овощей и фруктов.

«Авокадо, киви. Киви советую две в день обязательно съедать. Это, конечно, в основном распространяется на мужчин», — поделился артист.

80-летний певец добавил, что хочет похудеть еще на 8 килограммов. Он отказался от хлеба. Однако артист позволяет себе есть сладкое. Он может съесть конфету раз в два дня.

19 февраля 2024 года Антонову исполнилось 79 лет. Он признался, что чувствует себя в соответствии с возрастом, а не на 40 или 50 лет. Певец добавил, что со здоровьем у него также «не все сладко», но, по признанию артиста, ему приходится жить со своими проблемами.

Свой день рождения певец встретил в домашней обстановке в кругу близких друзей.

В феврале Антонов признался, что не заканчивает свою трудовую деятельность в России, однако отказывается от проведения сольных концертов. У певца нет особого желания гастролировать по стране.

Ранее Лужина перенесла сердечный приступ из-за мошенников «из Википедии».