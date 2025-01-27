Лужина перенесла сердечный приступ из-за мошенников «из Википедии»

Актриса Лужина заявила, что у нее возникли проблемы с сердцем после обмана мошенников

Актриса Лариса Лужина призналась в шоу «Звезды сошлись», что у нее появились проблемы с сердцем после обмана мошенниками.

По словам Лужиной, ей позвонила девушка и представилась сотрудницей «Википедии». Незнакомка расспрашивала артистку о своей жизни под предлогом, что нужно обновить ее страницу на сайте. В какой-то момент мошенница попросила продиктовать четырехзначный код, отправленный артистке на телефон. Актриса сделала это, но заподозрила что-то неладное. Она позвонила внуку-айтишнику. Тот сообщил актрисе, что ее кабинет на «Госуслугах» взломали. Тогда вместе с внуком она отправилась в МФЦ.

Лужина считает, что ее сердечный приступ стал следствием стресса из-за мошенников.

«Они зашли туда, забрали все мои документы, но мы быстро поехали в МФЦ, и нас тут же заблокировали. Этот стресс, вероятно, на меня подействовал, с сердцем стало плохо, стала задыхаться. Я бросилась в больницу, перед самым Новым годом меня выписали. Думала, что на три дня попаду, а оказалось, что на полмесяца», — поделилась актриса.

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