В Казани открылось новое здание театра Камала

В Казани 20 января состоялось открытие нового здания театра имени Галиаскара Камала. Об этом сообщает Kp.ru.

На мероприятии присутствовали глава Татарстана Рустам Минниханов и министр культуры России Ольга Любимова.

Гости сделали совместные фотографии с театральной труппой и расписались на символической афише в честь открытия. Минниханову и Любимовой, а также другим пришедшим, показали отрывок из спектакля «Голубая шаль» по произведению Карима Тинчурина.

Дизайн нового здания театра Камала отсылает к старому. Строение органично вписывается в окружающую природу. Внутри здания можно заметить много национальных татарских элементов. Всего в театре четыре сценических зала. Несмотря на техническое открытие, спектакли в театре пока не ставятся.

Партнер архитектурного бюро Wowhaus, один из авторов проекта Олег Шапиро рассказал в интервью РБК, что новый театр Камала соответствует «примерно на 120%» изначальному проекту, победившему на конкурсе в 2022 году.

Театр построен в достаточно короткие сроки, но при этом ни одна из больших идей, заложенных в конкурсном проекте, не была потеряна в жертву скорости. — все они были сохранены и доработаны, поделился Шапиро.

В конце декабря 2024 года в Казани директором театра Камала был назначен Ильгиза Зайниева. До него этот пост занимал Ильфир Якупов.

Ранее в Европе открылась выставка российского театрального музея.