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В Европе открылась выставка российского театрального музея

В Люксембурге открылась выставка Театрального музея имени Бахрушина
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Baturina Yuliya/Shutterstock/FOTODOM

В Русском доме в Люксембурге открылась выставка Театрального музея имени А. А. Бахрушина «Волшебник императорских театров Александр Головин». О выставке российского учреждения культуры в Европе сообщает ТАСС.

Музей предоставил Русскому дому около 150 цифровых изображений работ театрального художника — эскизы разных лет, редкие фотопортреты Александра Головина, Всеволода Мейерхольда, Константина Коровина, фотографии артистов.

Директор музея Кристина Трубинова отметила, что основатель учреждения культуры Алексей Бахрушин был большим почитателем творчества Головина.

«В фондах Бахрушинского музея на сегодняшний день находится свыше 1 300 произведений мастера, чье наследие оказало влияние на русское и мировое театрально-декорационное искусство. И сегодня, после успешного экспонирования в Российском духовно-культурном православном центре в Париже, мы представляем жителям и гостям Люксембурга эскизы декораций и костюмов художника к операм и балетам», — объяснила она.

В экспозиции, отметил посол России в Люксембурге Дмитрий Лобанов, объединены традиции и новаторство русского театра конца XIX — начала XX вв., русская литература, живопись, музыка, оперное искусство, народная культура и русский модерн, отображены творческие связи с европейскими живописцами.

До этого в Русском доме в Люксембурге Бахрушинский музей показывал выставки, посвященные творчеству Майи Плисецкой, Константина Станиславского, Ролана Пети.

Накануне бывший директор Пушкинского музея записала прощальное обращение.

Ранее была названа тема Ночи музеев в 2025 году.

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