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Режиссер Бальдони подал многосотмиллионный иск против двух голливудских актеров

Режиссер Бальдони подал в суд против Рейнольдса и Лайвли на $400 млн
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vancityreynolds/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Режиссер и актер Джастин Бальдони подал в суд против актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли на $400 млн за то, что, по утверждению Бальдони, они пытались уничтожить его карьеру. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Это не дело о знаменитостях, которые язвят друг другу в прессе. Это дело о двух самых могущественных звездах в мире, которые используют свою огромную власть, чтобы украсть целый фильм прямо из рук режиссера и производственной студии», — указано в иске Бальдони.

Он утверждает, что Лайвли, которая снималась вместе с ним в фильме «Все закончится на нас» (англ. It Ends With Us), пытается украсть права на этот фильм. Кроме участия в съемках, Бальдони также является режиссером фильма.

Жалоба была подана в Южном округе Нью-Йорка от имени Бальдони и его компании Wayfarer Studios. Иск стал ответом на жалобу Лайвли о нарушении гражданских прав: актриса утверждает, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны Бальдони во время съемок.

Ранее стало известно, что Дрейк передумал судиться со Spotify и Universal Music Group из-за Кендрика Ламара.

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