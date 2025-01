Режиссер Бальдони подал многосотмиллионный иск против двух голливудских актеров

Режиссер и актер Джастин Бальдони подал в суд против актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли на $400 млн за то, что, по утверждению Бальдони, они пытались уничтожить его карьеру. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Это не дело о знаменитостях, которые язвят друг другу в прессе. Это дело о двух самых могущественных звездах в мире, которые используют свою огромную власть, чтобы украсть целый фильм прямо из рук режиссера и производственной студии», — указано в иске Бальдони.

Он утверждает, что Лайвли, которая снималась вместе с ним в фильме «Все закончится на нас» (англ. It Ends With Us), пытается украсть права на этот фильм. Кроме участия в съемках, Бальдони также является режиссером фильма.

Жалоба была подана в Южном округе Нью-Йорка от имени Бальдони и его компании Wayfarer Studios. Иск стал ответом на жалобу Лайвли о нарушении гражданских прав: актриса утверждает, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны Бальдони во время съемок.

