Небензя назвал законными целями солдат ВСУ и зарубежных инструкторов

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что скопления украинских войск и западные инструкторы являются законными целями для России. Его слова приводит ТАСС.
Так он прокомментировал данные об атаке на ресторан «Магеллан» с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западными инструкторами в Кривом Роге.
«Мы неоднократно предупреждали о том, что скопления военнослужащих, а также направляемые в помощь киевскому режиму западные офицеры и инструкторы являются законной целью для российской армии», — заявил он.
Небензя добавил, что из-за непрофессиональных действий противовоздушной обороны (ПВО) Украины одна из ответных ракет упала в зону, где находились гражданские.
4 апреля Минобороны РФ подтвердило удар по ресторану. По информации ведомства, противник потерял до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.
Ранее на видео попал момент атаки ВС РФ по отелю с наемниками ВСУ в Кривом Роге.