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Небензя назвал законными целями солдат ВСУ и зарубежных инструкторов

Небензя: бойцы ВСУ и иностранные инструкторы являются законными целями для РФ
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Александр Щербак/РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что скопления украинских войск и западные инструкторы являются законными целями для России. Его слова приводит ТАСС.

Так он прокомментировал данные об атаке на ресторан «Магеллан» с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западными инструкторами в Кривом Роге.

«Мы неоднократно предупреждали о том, что скопления военнослужащих, а также направляемые в помощь киевскому режиму западные офицеры и инструкторы являются законной целью для российской армии», — заявил он.

Небензя добавил, что из-за непрофессиональных действий противовоздушной обороны (ПВО) Украины одна из ответных ракет упала в зону, где находились гражданские.

4 апреля Минобороны РФ подтвердило удар по ресторану. По информации ведомства, противник потерял до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

Ранее на видео попал момент атаки ВС РФ по отелю с наемниками ВСУ в Кривом Роге.

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