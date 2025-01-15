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Дрейк передумал судиться со Spotify и Universal Music Group из-за Кендрика Ламара

Рэпер Дрейк отозвал свой иск к Universal Music Group и Spotify из-за дисса
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Ryan Emberley/Invision/AP

Рэпер Дрейк отозвал свой иск против Spotify и Universal Music Group (UMG), которых обвинял в искусственной накрутке количества просмотров дисс-трека на него «Not Like Us» от Кендрика Ламара. Об этом сообщает Variety.

Согласно информации издания, подававшая возражение Spotify не стала выступать против прекращения дела. UMG, в свою очередь, возражений не подавала и сохранила свою позицию.

В 2010-х годах Дрейк и Кендрик Ламар выступали вместе, но затем отношения между артистами испортились. Они стали упоминать друг друга в песнях, среди них — хит «Not Like Us». В нем Ламар обвинил Дрейка в педофилии и эксплуатации рэперов из Атланты.

В мае 2024 года Дрейк отвечал на обвинения своего коллеги по хип-хоп-сцене в педофилии. Он заявлял, что Ламар насмотрелся «аналитических» видео в социальных сетях.

До этого Кендрик Ламар заявил в своем треке «Meet the Grahams», что на лейбле Дрейка OVO записываются секс-преступники, а сам Дрейк якобы является «сертифицированным педофилом» и совращает юных девушек. Ламар также выражал уверенность, что Дрейка вскоре подвергнут обыскам, как ранее рэпера и продюсера Пи Дидди.

Ранее сообщалось, что трек российских школьниц попал в международный чарт Billboard.

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