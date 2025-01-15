Режиссер «Все закончится на нас» пожаловался на издевательства Райана Рейнольдса

Режиссер Бальдони заявил, что Рейнольдс поиздевался над ним в новом «Дэдпуле»

Режиссер фильма «Все закончится на нас» Джастин Бальдони заявил, что Райан Рейнольдс «грубо поиздевался» над ним в фильме «Дэдпул и Росомаха», который вышел в июле минувшего года. Об этом сообщает Variety.

На данный момент Бальдони судится с супругой Рейнольдса, актрисой Блейк Лайвли. В конце декабря звезда «Сплетницы» подала в суд на режиссера, обвинив его в домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. Также, по словам Лайвли, Бальдони осуждал ее за лишний вес.

7 января Бальдони написал письмо к боссам Marvel и Disney с требованием сохранить все жалобы, касающиеся Райана Рейнольдса. Он уверен, что муж Лайвли высмеял его в эпизоде нового «Дэдпула», который выпустили студии.

Речь идет о моменте, когда герой Найспул произносит: «Где, ради всего святого, координатор по интимным сценам?» Потом он хвалит Ледипул, которую сыграла Блейк Лайвли, за то, что она пришла в форму после родов.

Также, обращает внимание Бальдони, в титрах Лайвли благодарит не мужа, а Гордона Рейнольдса — именно так в фильме указан актер, сыгравший Найспула.

Ранее стало известно, что Дрейк передумал судиться со Spotify и Universal Music Group из-за Кендрика Ламара.