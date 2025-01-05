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Дженнифер Энистон захотела помочь Селене Гомес организовать свадьбу

HeatWorld: актриса Дженнифер Энистон предложила Гомес помощь в организации свадьбы
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Kevin Sullivan/Global Look Press

Актриса Дженнифер Энистон предложила Селене Гомес свою помощь в организации свадьбы. Об этом сообщает HeatWorld со ссылкой на инсайдеров.

По данным издания, Энистон относится к Гомес как к младшей сестре. Она поздравила артистку с предстоящей свадьбой, отправила ей цветы, открытки и предложила свою помощь в организации.

«Она (Энистон) сама планировала пару свадеб, поэтому она много знает об этом процессе и может поделиться множеством советов. Несомненно, Селена будет рада получить от нее руководство», — заявили инсайдеры.

Певица Селена Гомес и продюсер Бенни Бланко, как утверждают источники HeatWorld, собираются пожениться в Пуэрто-Рико. Там родился жених артистки. На торжестве будут присутствовать многочисленные родственники молодоженов, а также зарубежные звезды. К примеру, Тейлор Свифт, Блейк Лайвли и Мерил Стрип.

В августе Гомес объявила, что встречается с другом Джастина Бибера, музыкальным продюсером Бенни Бланко. Певица показала фото, на которых позировала вместе с бойфрендом. На одном из кадров Бланко целовал артистку в губы. Журналисты Page Six сообщили, что знаменитости были знакомы друг с другом уже давно. В 2021 году Селена Гомес и Бенни Бланко работали над песней I Can't Get Enough.

В декабре 2024-го Гомес объявила о помолвке.

Ранее стало известно, будет ли Селена Гомес заключать брачный договор с женихом.

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