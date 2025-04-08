Многодетная россиянка надругалась над четырехлетним сыном и отправила видео незнакомцу

«Вести Воронеж»: россиянка отправила незнакомцу порно с собой и маленьким сыном

В Воронежской области многодетная мать надругалась над четырехлетним сыном, отправила видео незнакомцу и попала в психбольницу. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Вести Воронеж».

Инцидент произошел в Острогожском районе. Мать, воспитывающая четверых детей, записала на видео надругательство над четырехлетним сыном и отправила его незнакомцу в соцсети «Друг вокруг». Мужчина из Волгограда, получивший эти кадры, сразу же обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину. После этого ее отправили в психиатрическую больницу для прохождения судебной экспертизы.

Сначала появилась информация, что жертвой надругательства стал 13-летний мальчик. Однако позже выяснилось, что пострадавшему ребенку четыре года.

Ранее россиянина объявили в розыск по подозрению в надругательстве над ребенком.