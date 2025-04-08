Многодетная россиянка надругалась над четырехлетним сыном и отправила видео незнакомцу

В Воронежской области многодетная мать надругалась над четырехлетним сыном, отправила видео незнакомцу и попала в психбольницу. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Вести Воронеж».
Инцидент произошел в Острогожском районе. Мать, воспитывающая четверых детей, записала на видео надругательство над четырехлетним сыном и отправила его незнакомцу в соцсети «Друг вокруг». Мужчина из Волгограда, получивший эти кадры, сразу же обратился в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину. После этого ее отправили в психиатрическую больницу для прохождения судебной экспертизы.
Сначала появилась информация, что жертвой надругательства стал 13-летний мальчик. Однако позже выяснилось, что пострадавшему ребенку четыре года.
Ранее россиянина объявили в розыск по подозрению в надругательстве над ребенком.