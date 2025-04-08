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В Госдепе заявили, что США ведут дипломатическое взаимодействие по Ирану

Госдеп: США ведут дипломатическое взаимодействие по ядерной программе Ирана
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vchal/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты Америки в настоящее время ведут дипломатическое взаимодействие по вопросу иранской ядерной программы. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс на встрече с журналистами, пишет РИА Новости.

«Сейчас ведем дипломатическое взаимодействие, чтобы решить этот вопрос», — отметила она.

Брюс подчеркнула, что заключение сделки с Тегераном «было бы предпочтительным».

Незадолго до этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга заявила, что переговоры США и Ирана по возобновлению ядерной сделки в Омане 12 апреля будут прямыми. Она добавила, что не станет «забегать вперед президента относительно деталей».

19 марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп в направленном 7 марта письме к религиозному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. 27 марта иранские власти через Оман передали в Вашингтон ответ, в котором отказались от прямых переговоров с США и указали на согласие вести переговоры при посредничестве третьих стран.

8 апреля глава МИД Ирана Арагчи заявил, что Тегеран выбрал переговоры с США через посредников. Он уточнил, что делегации Ирана и США встретятся в Омане для непрямых переговоров 12 апреля.

Ранее в МИД Ирана ответили на угрозы со стороны США.

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