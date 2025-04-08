Ученые раскрыли механизм образования опасного нанопластика, повреждающего ДНК

NatComms: до 80% всех пластиков распадаются в нанопластик из-за своей структуры

Американские ученые из Колумбийского университета выяснили, как обычные пластиковые изделия распадаются на микроскопические частицы, способные проникать в ядра клеток человека и нарушать работу хранящегося там ДНК. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда обнаружила, что 75-80% всех пластиков (так называемые полукристаллические полимеры) имеют слоистую структуру. Чередующиеся твердые кристаллические и мягкие аморфные слои под воздействием окружающей среды постепенно разрушаются.

Мягкие слои деградируют первыми, высвобождая твердые фрагменты размером с вирус — именно они становятся стойкими микро- и нанопластиками.

«Эти частицы не разлагаются веками и уже обнаружены в антарктическом льду и человеческой крови», — пояснил профессор Санат Кумар, руководивший исследованием.

Ученые предупреждают: нанопластик по форме и размеру напоминает асбест, что повышает риски онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Мельчайшие частицы способны проникать в клеточные ядра, потенциально вызывая генетические нарушения.

Исследователи предлагают два пути решения проблемы: укрепление мягких слоев в структуре пластиков и массовая переработка (сегодня перерабатывается лишь 2% пластика).

Ранее ученые выяснили, что обычные косметические блестки постепенно превращают океаны в опасный «пластиковый суп».