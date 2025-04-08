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Российский борец вольного стиля стал чемпионом Европы

Российский борец Усманов стал чемпионом Европы
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Александар Джорович/РИА Новости

Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов стал чемпионом Европы.

Усманов в финале в категории до 79 кг одолел представителя Франции Зелимхана Хаджиева.

Теперь на счету Усманова две золотых медали чемпионатов Европы.

Россияне выступают на соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы.

25 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. 18 марта в ходе телефонного разговора Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в американском Лос-Анджелесе.

21 марта Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) заявила о начале подготовки к серии матчевых встреч между борцами вольного стиля России и США.

Ранее российский борец Начын Монгуш выиграл чемпионат Европы.

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